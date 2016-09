Daniel Dias vai à final dos 50m borboleta; Andre Brasil também avança

São Paulo , SP

O brasileiro Daniel Dias, que já conquistou duas medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, classificou-se a mais uma final. Na manhã deste sábado, ele garantiu vaga na briga por medalhas dos 50m borboleta na classe S5 com o terceiro melhor tempo das eliminatórias, 36s86.

Daniel Dias já conquistou o ouro dos 200m livre S5 e foi prata com a equipe do Brasil no revezamento 4x50m livre 20 pontos. Ele deve encerrar sua participação nos Jogos do Rio 2016 totalizando nove provas disputadas diante da torcida carioca.

O atleta de Campinas nadou sem forçar nas eliminatórias deste sábado – foi o segundo colocado de sua bateria com a marca de 36s86, atrás do chinês Shiwey He, que fez o melhor tempo do dia com 35s74. Na primeira série do dia, o norte-americano Roy Perkins nadou a 35s75 e se garantiu na final em segundo.

Andre Brasil também avança – Um dos atletas mais experientes da equipe nacional de natação, Andre Brasil se recuperou da decepção da noite de sexta-feira. Ele garantiu vaga na final dos 100m costas da classe S10 com a marca de 1min01s08, a sexta das eliminatórias. O mais rápido foi o ucraniano Maksym Krypak, que quebrou o recorde mundial com 58s25.

Na noite de sexta-feira, o atleta nacional acabou fora do pódio da prova dos 50m livre, em que foi medalhista de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012. Ele ficou com a quarta colocação, mas o País levou a medalha de prata com Phelipe Rodrigues.

“Ontem foi dia de aprender. A competição não acabou, acabou de começar. Hoje foi mais uma prova, a estratégia foi o que a gente fez de manhã. Achei que ia me classificar até mais fácil, as eliminatórias já foram bem fortes, teve recorde mundial. Sei que é difícil, mas não vou desistir. Guerreio ferido. Morto, jamais”, disse o nadador ao Sportv.

Nos 100m peito da classe SB7, Verônica Almeida avançou à final com a sétima colocação com a marca de 1min42s88. O melhor tempo das eliminatórias foi da norte-americana Elizabeth Marks, que quebrou o recorde paralímpico ao nadar a 1min28s83.

“Foi minha primeira prova, estar na final é bastante importante. Eu me classifiquei com o tempo um pouco alto e pretendo nadar para 1min38s de tarde – treinei para isso. Agora o objetivo era só classificar”, disse Verônica ao Sportv.

Na prova feminina dos 50m borboleta da classe S5, Joana Silva conseguiu vaga na final com o oitavo tempo das eliminatórias, 51s56. Mariana Ribeiro avançou à final feminina dos 100m costas S10 com o sétimo tempo 1mim12s34, e Maiara Regina Barreto foi à briga por medalhas dos 50m costas S3 com a sexta posição, graças à marca de 1min05s94.

Já Adriano Gomes de Lima foi eliminado nos 50m livre da classe S6 com 33s92, a 16ª marca. Thomaz Matera ficou fora da final dos 200m medley SM13, com a marca de 2min20s02. Regiane Nunez foi a décima dos 400m livre S11.