Com quatro pódios, Brasil termina 1º dia em quinto no quadro de medalhas

São Paulo , SP

Com quatro pódios, o Brasil encerra esta quinta-feira, o primeiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em quinto lugar no ranking de medalhas. Os anfitriões conquistaram duas de ouro, uma de prata e outra de bronze, ficando atrás somente de China, Grã-Bretanha, Uzbequistão e Estados Unidos.

A primeira medalha chegou logo pela manhã, quando Odair Santos terminou em segundo lugar na prova dos 5.000m T11 – categoria para atletas com deficiência visual -, com o tempo de 15min17s55, atrás somente do queniano Samwel Mushai Kimani, que completou a disputa em 15min16s11.

Pouco depois, Ricardo Costa ultrapassou o recordista mundial, o norte-americano Lex Gillette, em sua última tentativa, atingindo 6,52m. Com a marca, faturou o ouro no Estádio Olímpico do Engenhão.

Na parte noturna, Daniel Dias incrementou sua coleção de medalhas no Estádio Aquático. O nadador de Campinas confirmou o favoritismo e venceu a final dos 200m livre S5 – para atletas com deficiência física -, conquistando seu 11º ouro em Paralimpíadas. O nadador ainda soma quatro pratas e uma de bronze em sua galeria.

Daniel Dias ainda disputará outras oito provas no Rio, podendo chegar a marca de 24 pódios paralímpicos. Encerrando o dia, Italo Pereira conquistou o bronze nos 100m costas S7 – para atletas com deficiência física -, fechando a noite no Estádio Aquático.

Nesta sexta-feira, logo às 9 horas (de Brasília), a Seleção Brasileira de futebol de 5 – para cegos, tricampeã paralímpica, estreia contra Marrocos. Dono de sete ouros e três pratas em Pequim 2008 e Londres 2012, André Brasil fará sua primeira prova nas piscinas nos 50m livre S10 – para deficientes físicos.

Ovacionado na cerimônia de abertura ao acender a pira na última quarta-feira, Clodoaldo Silva será uma das atrações no revezamento 4x50m livre. No atletismo, Daniel Martins, recordista mundial dos 400m rasos T20 – para deficientes intelectuais – buscará a medalha de ouro.