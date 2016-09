Brasil supera Austrália e conquista o bronze no tênis de mesa por equipes

São Paulo , SP

O Brasil conquistou a medalha de bronze no tênis de mesa feminino, classe 6-10 por equipes, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Seleção superou a Austrália por 2 a 0, com duas vitórias, garantindo a vaga no pódio.

Na partida de duplas, Bruna Alexandre e Danielle Rauen superaram a parceria adversária, formada por Melissa Tapper e Andrea McDonnell. O jogo foi equilibrado, mas as donas da casa se sobressaíram, marcando 3 a 2, com parciais de 11/13, 11/9, 11/4, 11/13 e 11/2.

Depois, Bruna e Tapper voltaram a se enfrentar, desta vez em simples. Sem ceder sets à rival, a brasileira fez 3 a 0 (11/7, 11/9 e 11/8), e garantiu o bronze para a equipe. Danielle Rauen nem precisou atuar novamente.

Com a medalha por equipes, o tênis de mesa do Brasil chegou ao terceiro pódio. Anteriormente, a própria Bruna Alexandre foi bronze no individual classe 10. Além dela, Israel Stroh ficou com a prata, na classe 7.

Ainda neste sábado, os homens também têm a chance de buscar o bronze. Na classe 1-2, a equipe masculina encara a Eslováquia, valendo o terceiro lugar. Iranildo Conceição, Aloisio Lima e Guilherme Marcião serão os representantes do Brasil.