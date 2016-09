Brasil conquista medalha de bronze no ciclismo de estrada com Lauro Chaman

São Paulo , SP

O Brasil conquistou mais uma medalha nesta quinta-feira na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Na final do ciclismo de estrada contrarrelógio masculino, classe C5, o brasileiro Lauro Cesar Chaman conquistou a medalha de bronze ao terminar a prova com o tempo de 37min37s43.

O contrarrelógio C5 é disputado em duas voltas de 15 km cada. Nos primeiros 15, Lauro Cesar Chaman terminou com o tempo de 19min1603. Já na parte final da competição, o brasileiro fez o tempo de 18min21s40 e garantiu o terceiro lugar, atrás apenas do australiano Alistair Donohoe e do ucraniano Yehor Dementyev, medalha de ouro com o tempo de 36min53s23.

Outro brasileiro que participou da final foi Soelito Gohr, que acabou na nona colocação, com 40min49s70.

A medalha conquistada por Chaman é a primeira de sua carreira olímpica. Em Londres 2012, o brasileiro de 29 anos ficou de fora por ter sido flagrado no antidoping.

O bronze conquistado no ciclismo de estrada é a 45ª medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O país anfitrião ocupa a quinta colocação, com 10 ouros, 21 pratas e 14 bronzes.