Atletismo, natação e mais sete modalidades do Brasil chegam ao Rio

São Paulo , SP

Atletas brasileiros de mais nove modalidades desembarcaram no Rio de Janeiro para a disputa dos Jogos Paralímpicos de 2016, neste domingo. Com a chegada dos representantes nacionais do atletismo, natação, judô e outros seis esportes, a Vila Paralímpica já conta com 155 competidores do país-sede.

A equipe de atletismo do Brasil, uma das principais esperanças de medalha no Rio, chegou à cidade no início da tarde, assim como os representantes da bocha e do triatlo. O time de hipismo foi o primeiro a chegar no dia – desembarcou na sede paralímpica ainda de madrugada.

“Não tenho dúvidas de que os olhares de todo o mundo vão estar voltados de novo para o Rio de Janeiro, dessa vez para os atletas paralímpicos. As expectativas são todas boas. Há alguns dias foi atingida a marca de um milhão de ingressos vendidos e esperamos todas as arenas lotadas. Estamos preparados para dar um show e contamos com o público para dar uma força a mais nas disputas”, disse o velocista Yohansson Nascimento, da categoria T46.

Os últimos brasileiros a chegar no domingo no Rio de Janeiro foram os representantes de natação, futebol de cinco, judô, golbol e rúgbi em cadeira de rodas. A delegação brasileira ficará completa já nesta segunda-feira com a entrada na Vila das equipes de futebol de sete e de ciclismo.

“A gente fez uma excelente preparação para chegar bem aqui e representar o Brasil. Não só na parte física, mas também na parte mental. Eu estou procurando desfrutar desse bom momento e me divertir. É o que eu vou fazer dos dias 8 a 17, com o pensamento de que a medalha é uma consequência”, afirmou o nadador Daniel Dias.