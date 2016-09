Antônio Tenório vai à final no judô e busca quinto ouro paralímpico

São Paulo , SP

O judoca brasileiro Antônto Tenório se classificou para buscar sua quinta medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos. Ele alcançou a final da categoria para atletas com até 100kg no Rio de Janeiro 2016 na manhã deste sábado e volta ao tatame ainda nesta tarde para a decisão.

Antônio Tenório, ouro em Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 e bronze em Londres 2012, teve trabalho neste sábado para alcançar mais uma final paralímpica em sua extensa e vitoriosa carreira.

Na estreia, aplicou um ippon no alemão Oliver Upmann. Nas quartas de final, precisou do golden score para superar o jovem britânico Christopher Skelley pelo acúmulo de punições. Na semifinal, passou pelo uzbeque Shirin Sharipov com um yuko aplicado no último segundo de combate. Seu adversário na decisão é o sul-coreano Gwanggeun Choi, que passou pelo cubano Yordani Fernandez Sastre.

O Brasil ainda tem mais representantes nas finais do judô deste sábado. Willians Araújo chegou à briga pelo ouro na categoria acima de 100kg, derrotando o cubano Yangaliny Jimenez na semifinal por ippon. Nas quartas passou pelo egípcio Garrah Albdoor também com a pontuação máxima.

Já Alana Martins Maldonado alcançou a decisão da categoria para atletas com até 70kg, em que enfrentará a mexicana Lenia Ruvalcaba Alvarez. No caminho à briga pelo ouro, derrotou a britânica Natalie Greenhough e a húngara Nikolett Szabo.

Deanne Silva de Almeida foi derrotada na semifinal pela chinesa Yanping Yuan e disputará o bronze com a norte-americano Christella Garcia.