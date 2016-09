Andre Brasil desiste do medley e Daniel Dias ganha descanso

São Paulo , SP

Os principais nadadores do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 não foram à água na manhã deste domingo. Andre Brasil desistiu de disputar os 200m medley SM10 para se poupar para as provas seguintes de seu calendário. Já Daniel Dias ganhou um descanso inesperado, já que as eliminatórias dos 100m peito SB4 foram canceladas – por falta de atletas, a prova terá apenas a final nesta tarde.

Andre Brasil resolveu se poupar para o restante das Paralimpíadas depois de ficar fora do pódio em suas duas primeiras disputas. Ele foi quarto colocado nos 50m livre S10, em que defendia o bicampeonato olímpico e é recordista mundial, e dos 100m costas, em que foi prata em Londres 2012.

O experiente nadador carioca deve nadar mais cinco provas em busca de medalhas nos Jogos do Rio 2016, entre disputas individuais e revezamentos com o time nacional.

Já Daniel Dias ganhou um descanso, mas ainda disputará medalhas nos 100m peito SB4. Não houve inscrições de atletas suficientes para a elaboração de duas séries eliminatórias. Por isso, a fase classificatória acabou cancelada e os atletas entram diretamente na final, neste domingo às 19h56 (de Brasília).

O paulista tem 18 medalhas em Jogos Paralímpicos – no Rio de Janeiro 2016, foi ouro nos 200m livre da classe S5 e bronze nos 50m borboleta S5.