15 anos após acidente, Alex Zanardi conquista terceiro ouro paralímpico

Confirmando as expectativas para a categoria, o italiano Alessandro Zanardi foi campeão logo em sua primeira prova no ciclismo de estrada nos Jogos Paralímpicos do Rio, a corrida contrarrelógio da classe H5. Em Londres 2012, Alex levou o ouro da prova na H4.

Na virada dos dez primeiros quilômetros, Zanardi bateu com o terceiro melhor tempo, 18 segundos mais lento que o líder Stuart Tripp, da Austrália. Aumentando o ritmo na reta final, o italiano foi melhor que o principal rival e cruzou a linha de chegada com a marca mais rápida.

Cravando 28min36s81, Zanardi foi cerca de três segundos mais rápido que Tripp, medalhista de prata, e quase 15 segundos superior ao terceiro colocado, o estadunidense Oscar Sanchez.

Agora com o bicampeonato paralímpico na prova, Zanardi terá a chance de conquistar mais um ouro, desta vez na prova de estrada também da categoria H5. Competições da estrada acontecem nesta quinta-feira, com início às 9h30 (de Brasília). O para-atleta ainda terá a prova por equipes, na qual foi prata em Londres.

Aos 49 anos, italiano foi um expoente da antiga CART, similar à Fórmula Indy, além de correr também na categoria mais nobre do automobilismo, a Fórmula 1. Em 2001, Zanardi sofreu um terrível acidente durante uma prova disputada no Circuito Oval de Lausitz, na Alemanha, e precisou amputar suas duas pernas.