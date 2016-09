Oficial da Bielorrússia perde credencial por desfilar com bandeira da Rússia

São Paulo , SP

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) cassou a credencial do bielorrusso que carregou a bandeira da Rússia durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, nesta quarta-feira. Segundo a imprensa europeia, o responsável pelo protesto é Andrei Fomochkin, convidado da delegação de seu país.

A Rússia foi proibida de participar das Paralimpíadas do Rio 2016 pelo CPI por causa do escândalo de doping sistêmico, investigado e revelado no primeiro semestre. O banimento do país e de seus atletas do evento foi recomendado pela Agência Mundial Antidoping (Wada), por meio do relatório McLaren.

“O CPI falará com o Comitê Paralímpico da Bielorrússia para lembrar que protestos políticos são proibidos durante os Jogos Paralímpicos”, diz um comunicado emitido pela entidade nesta quinta-feira.

O Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou uma apelação feita pelo Comitê Paralímpico da Rússia para participar do evento. Em Londres 2012, o país foi segundo colocado do quadro de medalhas. Esportistas russos também foram proibidos de competir no Rio como atletas neutros.

A ação de Fomochkin foi reprovada pelo CPI, mas ganhou a admiração de dirigentes esportivos e políticos da Rússia e Bielorrússia, países com boa relação histórica. “Durante esse período difícil, ele se lembrou de nós. É bom que os bielorrussos tenham pensando no país mais próximo a eles, na Rússia. Não esqueceremos isso”, afirmou o chefe do Comitê Paralímpico da Rússia, Vladimir Lukin.

O ministério do Exterior da Bielorrússia também celebrou a ação de seu compatriota. “Isso foi a coisa certa a se fazer. Ele agiu de maneira correta e amigável. Se precisarmos responder por esses gestos, responderemos”, afirmou o secretário de imprensa do escritório, Dmitri Mironchik.