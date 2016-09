Na segunda partida do golbol, Brasil derrota o Canadá e segue invicto

São Paulo , SP

Assim como a estreia no golbol masculino, a segunda partida foi vencida com grande facilidade pela Seleção Brasileira. Jogando contra o Canadá, o Brasil viu Romário brilhar, com quatro gols no primeiro tempo, e venceu os norte-americanos por 11 a 3.

Após seis minutos sem gols, o Brasil conseguiu abrir o placar como Leomon Moreno, artilheiro da primeira partida. O Canadá conseguiu empatar logo depois com Bruno Hache, mas não segurou o resultado por muito tempo.

Como o artilheiro e ídolo da Copa de 1994, Romário Marques apareceu e despontou no jogo, anotando quatro gols para deixar a vantagem folgada antes do intervalo. Leomon deixou mais um gol e o Brasil foi para o intervalo com 6 a 1 no placar.

Logo no início da etapa complementar, Alex de Melo conseguiu vencer a defesa canadense e deixar a diferença ainda maior para o Brasil. Destaque do Canadá, Hache descontou poucos segundos mais tarde.

Doug Ripley, a quatro minutos do final, descontou para o Canadá, mas Alex marcou duas vezes para aumentar ainda mais a vantagem brasileira na partida. Josemarcio, em cobrança de pênalti, e Alexsander Celente também marcaram e sacramentaram a vitória.

Agora com duas vitórias, o Brasil irá enfrentar a Argélia neste domingo, às 9h (de Brasília). Na última partida do grupo A, a seleção verde e amarela encara a Alemanha, na terça-feira, às 10h15.