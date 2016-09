Medalhista em Pequim, Joca termina longe do pódio no hipismo

São Paulo , SP

O cavaleiro Marcos Fernandes Alves, o Joca, não teve grande participação nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O atleta de 55 anos terminou a final do hipismo individual misto, grau lb, na sexta colocação, e não conquistou medalha.

Junto com o cavalo Vladimir, Joca teve a pontuação de 68.897 e, mesmo se mantendo na terceira colocação até os minutos finais de prova, acabou sendo ultrapassado pela holandesa Nicole Den Dulk, que levou o bronze. Completou o pódio o britânico Lee Person, com a prata, e o austríaco Pepo Puch, grande campeão.

Com quatro Paralimpíadas no currículo, Joca conta com duas medalhas de bronze, conquistadas em Pequim 2008, no adestramento livre e no adestramento individual.

Brasil não vai bem na vela – Esta quinta-feira marcou a disputa da sexta regata da vela nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Pelo SKUD18 duplas mistas, os brasileiros Bruno Landgraf e Marinalva de Almeida acabaram na sexta colocação, com o tempo de 56min53s. Com o resultado, a dupla caiu para a nona colocação geral.

Já na disputa da categoria Sonar para três pessoas, os brasileiros Antonio Marcos do Carmo, José Matias Gonçalves de Abreu e Herivelton Ferreira Anastácio terminaram com o 11º tempo da competição, 59min32s, e caíram para o 12ª posição geral.

A última prova da vela nesta quinta-feira foi o individual 2.4mR. Na disputa da quinta regata, o brasileiro Nuno Rosa não completou a prova e caiu para a penúltima posição no geral.