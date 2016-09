Mateus Evangelista é prata no salto em distância masculino T37

São Paulo , SP

O Brasil conquistou nova medalha de prata com o atletismo pelas Paralimpíadas, dessa vez na prova do Salto em distância masculino na classe T37, disputado por Mateus Evangelista. O atleta conseguiu um 6,53m em sua melhor marca da manhã e subiu ao segundo lugar mais alto do pódio.

O desempenho de Evangelista ainda foi capaz de deixá-lo por alguns minutos como o recordista mundial da prova. A melhor marca do planeta era de 6,47m, do chinês Guangxu Shang, superada pelo brasileiro. No entanto, o próprio Shang tratou de recuperar o seu posto como recordista e saltou para 6,77m, distância que também lhe garantiu a medalha de ouro.

O bronze ficou para Haider Ali, atleta da Arábia Saudita, que cravou 6,28m. A medalha de Evangelista foi a quarta do dia para o brasil, que já levou nesta terça-feira o bronze com Edson Pinheiro nos 100 metros rasos do atletismo, a prata com Evânio da Silva no halterofilismo e o ouro no revezamento 4×100.