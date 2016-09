Lucia Teixeira supera japonesa com ippon e vai à final no judô

São Paulo , SP

Lucia Teixeira garantiu vaga na grande final da categoria até 57kg do judô feminino nesta sexta-feira. Enfrentando Junko Hirose, a brasileira não teve muitas dificuldades para superar a rival e com um ippon sobre a japonesa sinalizou que chegará forte para a final, que acontece ainda hoje, no período da tarde.

Essa será a primeira oportunidade do judô brasileiro conquistar uma medalha nas Paralimpíadas. Antes da semifinal, Lucia Teixeira já havia vencido Lijing Wang, que recebeu três shidos de punição e acabou se despedindo das disputas logo na primeira fase.

Agora, ela tentará usar o pouco tempo de descanso para alinhar sua estratégia contra a ucraniana Inna Cherniak, oponente com quem disputará a medalha de ouro na Arena Carioca 3.

Além de Lucia, outros dois brasileiros também entraram no tatame nesta sexta-feira. O primeiro a ir para o combate foi Abner Oliveira, que não conseguiu fazer frente ao venezuelano Mauricio Briceno na categoria até 73kg e perdeu por ippon. Já nas disputas até 81kg Harlley Arruda também não teve sucesso e foi derrotado pelo argentino Jose Effron, também por ippon.

Remo – Já no remo os brasileiros não tiveram uma boa sexta-feira e todos foram encaminhados para a repescagem, onde ainda tentarão se manter vivos na busca por uma medalha na modalidade.

Claudia Santos fechou os 1000m na categoria AS single-skiff feminino em 5min38s62, assegurando a segunda colocação, o que não foi suficiente para ir diretamente à decisão. Já na mesma categoria, só que no masculino, Rene Pereira ficou com o quarto melhor tempo de sua bateria e também irá à repescagem.

No TA double-skiff misto Michel Pessanha e Josiane Lima asseguraram a terceira colocação nas eliminatórias (4min04s26) e adiaram a provável ida para a final. Assim como seus companheiros de seleção, a dupla terá de conquistar uma vaga na briga pela medalha de ouro na repescagem. Perle Bouge e Stephane Tardieu, da França, ficaram com a classificação, fechando os 1000m em 3min59s32.