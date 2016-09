Lúcia Teixeira é derrotada por ucraniana e fatura prata no judô

São Paulo , SP

A brasileira Lúcia Teixeira faturou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Na final do judô feminino até 57kg, a atleta sofreu a derrota para a ucraniana Inna Cherniak, e ficou com a medalha de prata na modalidade, realizada nesta sexta-feira.

A luta foi bastante rápida. A judoca da Ucrânia aplicou um waza-ari, imobilizando a brasileira. Depois de segurá-la no tatame por 15 segundos, a vitória foi conquistada com a confirmação do ippon de Cherniak.

Esta é a segunda medalha de Lúcia Teixeira em Paralimpíadas. A brasileira também levou a prata em Londres 2012. Na mesma categoria feminina nos Jogos Olímpicos (até 57kg) o Brasil foi ouro, com a judoca Rafaela Silva.

Completando o pódio da classe, os bronzes ficaram com a japonesa Junko Hirose e a sul-coreana Hana Seo. Hirose derrotou a espanhola Maria Herrero, e Seo venceu a chinesa Lijing Wang, pouco antes da luta pelo ouro.