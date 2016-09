Seleções masculina e feminina goleiam e garantem vaga na semi do golbol

São Paulo , SP

Nas quartas de final do golbol masculino, a Seleção Brasileira venceu com folga o trio chinês e se garantiu entre as quatro melhores equipes dos Jogos Paralímpicos do Rio. Com show de Leomon Moreno, o Brasil fez 10 a 3 nos chineses.

Invicto na fase de grupos com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil pegou a seleção quarta colocada do grupo B e não decepcionou. Leomon abriu o placar logo aos 12 segundos de partida, em cobrança de pênalti.

Com mais três gols de Moreno e um de Josemarcio Souza, a equipe brasileira abriu 5 a 1 sobre os chineses no primeiro tempo, ganhando boa vantagem para a etapa complementar. Shuai Shao marcou para os asiáticos.

No segundo tempo, os chineses diminuíram o marcador, novamente com Shao, após cerca de dois minutos e meio. Jogando muito bem, Leomon fez mais dois e aumentou a vantagem brasileira.

Yang Mingyuan venceu a defesa brasileira e descontou para a China – 7 a 3 -, mas Leomon, duas vezes, e Josemarcio marcaram e decretaram os números finais da partida. Moreno saiu de quadra com oito gols marcados.

O Brasil agora espera o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Alemanha, disputado ainda nesta quarta-feira, ao meio dia (de Brasília). Partida da semifinal acontece nesta quinta, às 13h30. Em Londres 2012, equipe brasileira foi medalha de prata, perdendo para a Finlândia na final. Os nórdicos não se classificaram para os Jogos do Rio.

Seleção feminina goleia Ucrânia e também garante vaga na final

No golbol feminino, também pelas quartas de final, o Brasil viu uma estrela brilhar na partida e goleou a seleção da Ucrânia por 10 a 0. Com sete gols de Victoria Amorim só no primeiro tempo, a Seleção Brasileira irá enfrentar China ou Japão na semifinal do torneio.

Impossível de ser parada, Victoria Amorim marcou seu primeiro gol com pouco mais de um minuto de jogo. Principal jogadora brasileira, a goleadora foi às redes em outras seis ocasiões, levando o Brasil para o intervalo com 7 a 0 no placar.

Na segunda etapa, a artilheira passou em branco, mas viu suas companheiras também vencerem a defesa ucraniana. Ana Carolina Custodio, duas vezes, e Simone Rocha também marcaram seus tentos e decretaram o resultado final.