Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro batem recordes de audiência

São Paulo , SP

Nesta quinta-feira, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) divulgou os dados de audiência dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, realizados em setembro de 2016. A pesquisa, em conjunto com Nielsen Sports, revelou que o evento quebrou inúmeros recordes.

De acordo com o levantamento, a audiência acumulada dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro foi a maior já registrada do evento, batendo o recorde de 4.1 bilhões de pessoas, evidenciando um aumento de 7% em relação ao público do Londres 2012, que havia sido de 3.8 bilhões.

Além disso, no total, 154 países transmitiram os Jogos, o que representa 39 nações a mais quando comparado ao evento anterior. O número de horas de transmissão também chama a atenção, com um total de 5110, mais do que Londres 2012 e Pequim 2008 juntos.

Alexis Schaefer, diretor comercial e de marketing do Comitê Paralímpico Internacional, celebrou a audiência recorde dos Jogos do Rio de Janeiro, ainda mais por tantos eventos importantes do cenário mundial estarem perdendo o público.

“Estamos muito satisfeitos que os Jogos Paraolímpicos Rio 2016 quebrou todos os registros de transmissão, especialmente em um momento em que o público para muitos eventos esportivos estão diminuindo em plataformas lineares tradicionais. Os Jogos foram transmitidos em mais países do que nunca, mais horas foram mostradas e os números assistidos nunca foram maiores”, declarou.