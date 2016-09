Jefinho faz dois, Brasil vira sobre a China e vai à final do futebol de 5

São Paulo , SP

O Brasil está pela quarta vez na final do futebol de 5 dos Jogos Paralímpicos. A classificação nesta quinta-feira veio com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a China com grande atuação de Jefinho, autor dos dois gols do triunfo verde e amarelo no Parque Olímpico da Barra.

O adversário brasileiro na decisão sairá da semifinal entre Argentina e Irã, que acontece às 20h desta quinta. A decisão pelo ouro será no sábado, às 17h. A Seleção busca manter sua hegemonia no esporte, já que foi campeão em todas as edições do futebol de 5 (Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012).

Desde o início do jogo, os brasileiros não tiveram vida fácil diante da seleção chinesa. A partida era bem disputada desde o início, e o craque Ricardinho acabou sendo vítima deste ritmo intenso, sofrendo uma abertura no supercílio depois de uma trombada com um jogador adversário. O camisa 10 deixou o gramado para atendimento médico e desfalcou o time brasileiro por alguns minutos.

Nonato fez bela jogada para o Brasil aos 11 minutos e por muito pouco não abriu o placar. Pouco depois, a seleção verde e amarela sofreu o primeiro gol, marcado por Yafeng Yang aos 14 minutos. A resposta brasileira foi rápida: aos 20, Jefinho aproveitou rebote de chute de Nonato, tirou a marcação e empatou o duelo.

#Futebol5 MAIS UM GOLAÇO! Jefinho vai na habilidade e vira o jogo! Brasil ???????? 2 x 1 ???????? China! @Rio2016 @cpboficial pic.twitter.com/5Sa44XVciX — Brasil 2016 (@Brasil2016) September 15, 2016

A Seleção Brasileira voltou com postura agressiva para o segundo tempo. A recompensa veio com cinco minutos: Jefinho fez belíssima jogada individual e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Xu, virando o placar para os mandantes.

A partir daí, esperava-se que a China pressionasse em busca do empate, mas não foi o que aconteceu. O Brasil manteve o controle da partida e perdeu diversas chances com Nonato, Jefinho e Ricardinho. Na defesa, Cássio foi soberano, evitando todas as tentativas de ataque da China e garantindo a liderança brasileira no placar.