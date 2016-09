Iraniano morto no Rio 2016 recebe homenagem na cerimônia de encerramento

São Paulo , SP

O corpo do ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, que faleceu no último sábado após acidente na prova de ciclismo de estrada, será transportado ao Irã na próxima segunda-feira. No encerramento dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, mandou uma mensagem aos familiares do atleta.

“Nossas orações estão com vocês e sentimos muito a sua perda”, disse Nuzman.

Além das palavras de Nuzman, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philipp Craven, também comentou sobre a morte de Golbarnezhad. Ao final do discurso de Crave, um minuto de silêncio foi prestado em homenagem ao ciclista.

A autópsia realizada neste domingo apontou uma hemorragia interna como a causa do falecimento do iraniano, que bateu a cabeça após se envolver em acidente na prova de ciclismo de estrada. O atleta chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.