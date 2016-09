Flagrado em doping, campeão paralímpico do ciclismo não vem ao Rio

São Paulo , SP

O ciclismo das Paralimpíadas do Rio de Janeiro irá sofrer uma ausência pesada entre seus participantes. O australiano Michael Gallagher, medalhista de ouro nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2016 foi suspensão por teste positivo no doping e ficará fora da disputa se sua modalidade no Brasil.

A amostra que foi colhida em julho, na Itália, acusou a existência de eritroproietina, substância proibida por regulamento. Neste sábado, a Autoridade Antidopagem da Austrália confirmou a informação e também a punição dada para Gallagher.

O ciclista de 37 anos ficará temporariamente suspenso de competições oficiais, segundo decreto de sua Federação. As investigações terão prosseguimento e Gallagher será direito de apresentar uma defesa sobre o caso.

O australiano é especialista na modalidade de perseguição individual, a qual é bicampeão paralímpico.