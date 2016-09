Ex-Fórmula 1, Alex Zanardi rasga elogios à organização do Rio 2016

São Paulo , SP

Atual campeão paralímpico no ciclismo de estrada e na corrida contra o relógio, o italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1, deu uma entrevista coletiva na Vila dos Atletas neste domingo e elogiou muito o evento sediado no Rio de Janeiro.

“São Jogos Paralímpicos com organização perfeita. O clima que se respira na Vila é fantástico, percebe-se que algo grande está acontecendo aqui”, afirmou o italiano, que busca novamente dominar as provas do paraciclismo.

Em 2001, pilotando na CART, categoria em que foi bicampeão, Zanardi sofreu um grave acidente no circuito de Lausitz, na Alemanha, e teve suas duas pernas amputadas. “Antes do acidente, eu me perguntava o que faria se algo assim acontecesse e a resposta era que eu me mataria. Quando aconteceu, isso não veio à minha cabeça. Eu estava feliz em estar vivo”, afirmou o atleta.

“Fui reanimado sete vezes, fiquei sem sangue. De acordo com a ciência, eu não tinha nenhuma chance de sobreviver, mas aqui estou. Eu sabia que o pior já tinha passado”, acrescentou, ainda, o italiano de 49 anos.

Treinado por um técnico 16 anos mais novo, o atleta falou sobre sua relação de sucesso. “Ele exige de mim exatamente o que preciso fazer, nem mais, nem menos. Sabe me dizer o que preciso ouvir, as palavras de conforto. Ninguém faz nada sozinho na vida”, completou o grande campeão de Londres 2012.

No Rio de Janeiro, Zanardi irá começar a defender seu título no ciclismo de estrada nesta quarta-feira, às 8h (de Brasília).