Emocionado, Daniel Dias comemora tricampeonato: “Momento único”

Com mais de dez segundos de vantagem em relação ao segundo colocado, o nadador brasileiro Daniel Dias conquistou, na noite desta quinta-feira, o tricampeonato paralímpico dos 200m livre S5 – para atletas com deficiência física. Após o feito, o nadador não conseguiu conter as lágrimas ao comemorar a vitória que lhe deu o 11º ouro em Jogos Paralímpicos.

“O meu objetivo aqui é dar o meu máximo, o meu melhor, e eu consegui isso hoje. Não veio o recorde, mas estou muito feliz com o meu desempenho. Esquecendo de medalha, mas sim o desempenho”, disse Daniel ao canal Sportv.

Nascido com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita, o nadador vibrou pela conquista ter ocorrido em seu País. ” Este é um momento único na minha vida. Eu sempre falei que eu tinha o sonho de representar o Brasil no Brasil, em uma Paralimpíada, com a minha família, meus filhos, e Deus me agraciou com isso. A gente chegou aqui graças a Deus, graças a nossa família e poder desfrutar deste momento com eles é incrível. Meus pais me incentivaram e eu espero fazer isso pelos meus filhos também”, declarou o paulista de Campinas.

Com 28 anos, Daniel Dias ainda poderá incrementar sua galeria de medalhas paralímpicas. Isso porque ele ainda competirá nas provas dos 50m e 100m livre, dos 50m borboleta, dos 100m peito, dos 50m costas, além dos revezamentos 4x100m livre, 4x100m medley e 4x50m livre misto.

“Este é um momento incrível que o esporte paralímpico está vivendo, que as pessoas com deficiência estão vivendo. Então vamos desfrutar, vamos tentar nos divertir ao máximo”, concluiu o atleta, que faturou o ouro nos 200m livre S5, com o tempo de 2min27s88

Daniel Dias voltará a cair na piscina carioca nesta sexta-feira, às 11h41 (de Brasília), quando disputará a segunda série classificatória do revezamento 4x50m livre misto. Caso avance à final, brigará por mais uma medalha às 20h43.