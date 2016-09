Em final acirrada, Zanardi fica com a prata no ciclismo de estrada

São Paulo , SP

Quinze anos depois do acidente que lhe tirou as pernas, o italiano Alessandro Zanardi conquistou a medalha de prata na prova do ciclismo de estrada H5. Com o segundo lugar, o ex-piloto da Fórmula 1 não conseguiu repetir o ouro de Londres 2012.

Com um final de prova disputadíssimo, decidido no photo finish, Zanardi ficou atrás apenas do sul-africano Ernst Van Dyk. Jetze Plat, da Holanda, também chegou junto com os rivais medalhistas e ficou com o bronze. Os três completaram os 60 km em 1h37min49s.

Segundo colocado nos primeiros 15 km de prova, Zanardi chegou a ficar na quinta colocação nas voltas seguintes, mas se manteve colado no pelotão de frente e arrancou no final para garantir a medalha.

Van Dyk e Plat, por outro lado, viraram a primeira volta na sétima e nona colocação, respectivamente. Na segunda e última volta, todos estavam colados e os três atletas do pódio se destacaram, chegando dois segundos à frente do quarto colocado.

Medalha de prata foi a quinta de Alex em sua carreira e segunda nos Jogos Paralímpicos do Rio. Nesta quarta, o italiano foi o grande campeão da prova contrarrelógio. Em Londres 2012, Zanardi levou o ouro nas duas provas individuais e também conquistou a prata por equipes.

Em 2001, exatamente no dia 15 de setembro, Alessandro sofreu um terrível acidente no Circuito Oval de Lausitz, na Alemanha, enquanto corria pela CART, similar à Fórmula Indy, e precisou ter suas duas pernas amputadas. De volta ao esporte, no ciclismo de estrada, o italiano também se consagrou como um dos melhores.