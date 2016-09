Dirigente envolvido em venda ilegal de ingressos da Rio 2016 declara inocência

São Paulo , SP

Preso em agosto acusado de fazer parte de um esquema de vendas ilegais de ingressos para os Jogos Paralímpicos, o presidente do Comitê Olímpico irlandês, Patrick Hickey, foi à público para se defender das acusações jogadas contra ele.

“Enfrentarei todas as acusações apresentadas contra mim e me defenderei de cada uma delas. Sou completamente inocente e quero defender meu nome e minha reputação. Confio no sistema judicial brasileiro e acredito que serei absolvido de todas as acusações”, afirmou o dirigente através de um comunicado.

Detido no dia 17 de agosto, Patrick foi liberado da prisão doze dias mais tarde por problemas médicos. “Minha prioridade é recuperar a saúde o mais rápido possível”, acrescentou Hickey, reforçando que não falará mais nada até o fim de seu processo.

Presidente, também, dos Comitês Olímpicos Europeus (EOC), o irlandês anunciou afastamento de todos os seus cargos relacionados ao esporte olímpico. Além da investigação brasileira, o governo da Irlanda também iniciou uma busca independente sobre a venda ilegal, investigando também os Jogos de Londres 2012 e as Olimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014.