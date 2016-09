Daniel Dias vence com facilidade e vai à final nos 200m livre S5

São Paulo , SP

Daniel Dias confirmou as expectativas e venceu sua bateria nesta quarta-feira para avançar à grande final dos 200m livre S5, categoria que envolve afetação de tronco e duas ou mais extremidades. Atual campeão paraolímpico desta prova, o brasileiro não deu chances para seus rivais e sem forçar abriu boa vantagem para assegurar a vitória.

Detentor do recorde mundial e paraolímpico nos 200m, Daniel terminou praticamente oito segundos à frente do segundo colocado, o francês Theo Curin. Cameron Leslie, da Nova Zelândia, ficou com o terceiro melhor tempo.

Disputando uma bateria mais acirrada que a primeira, Daniel Dias ainda assim não teve nenhum tipo de problema na piscina. Além dele e dos outros dois melhores colocados citados, o espanhol Sebastian Rodriguez e o italiano Giovanni Sciaccaluga também estarão na final, que acontece ainda nesta quinta-feira, às 19h59 (de Brasília).

Atualmente detentor de 15 medalhas paralímpicas, sendo dez delas de ouro, Daniel Dias chega ao Rio de Janeiro como um dos maiores destaques da delegação brasileira. Maior medalhista brasileiro nas Paralimpíadas, a expectativa é que ele apenas aumente sua ampla coleção de pódios no maior evento esportivo para deficientes físicos do planeta.