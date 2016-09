Daniel Dias confirma favoritismo e fatura ouro nos 200m livre S5

São Paulo , SP

Daniel Dias faturou sua 16ª medalha na história das Paralimpíadas. Competindo nos 200m livre S5, categoria que envolve afetação de tronco e duas ou mais extremidades, o brasileiro reinou soberano nas piscinas do Estádio Aquático, para bater em 2min27s88 e levar o ouro nesta quinta-feira pela Rio 2016.

Esta é a 11ª medalha de ouro de Daniel nos Jogos Paralímpicos. O brasileiro chegou com ampla vantagem sobre os demais colocados. Roy Perkins, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata, ao bater em 2min38s56. O britânico Andrew Mullen completou o pódio, após bater em 2min40s65.

O espanhol Sebastian Rodriguez e o italiano Giovanni Sciaccaluga, considerados fortes candidatos para medalha olímpica, ficaram na quinta e sétima colocações, respectivamente. O recorde paralímpico da prova continua sendo de Daniel, quando completou os 200m em 2min27s83, em Londres 2012.

Talisson Glock e Caio Oliveira batem na trave – Na final dos 100m costas masculino, classe S6 (deficiência leve de tronco e de duas ou mais extremidades), Talisson Glock acabou na quarta colocação. Caio Oliveira terminou na mesma classificação, mas nos 400m livre, categoria S8 (duas extremidades, afetação grave de uma extremidade ou afetação grave de diversas articulações).

Mesmo com o menor tempo de reação entre os participantes, Glock se recuperou a deu trabalho nos metros finais da prova. Com o tempo de 1min15s97, o brasileiro chegou perto de conquistar o terceiro lugar. O pódio foi composto por Tao Zheng, com 1min10s84, Hongguang Jia, com 1min13s42, e Iaroslav Semenenko, com 1min15s41.

Na prova de Caio, o líder foi o britânico Oliver Hynd, que bateu em 4min21s89. Haijiao Xu e Yinan Wang completaram o pódio, com 4min25s65 e 4min32s78, respectivamente. O brasileiro chegou perto, em 4min33s97.

Na final dos 100m livre feminino, classe S3 – que envolve afetação de tronco e extremidades superiores e afetação grave de extremidades inferiores, Maiara Regina Barreto terminou na oitava colocação. A brasileira bateu em 2min11s54. A cazaque Zulfiya Gabidullina foi a primeira colocada, com 1min30s07.

Thomaz Matera também participou de uma final nesta quinta-feira. O brasileiro disputou os 100m borboleta, categoria S13, destinada aos deficientes visuais, terminando a prova em sexto lugar, em 58s42. Ihar Boki, da Bielorrússia, faturou a medalha de ouro, com 53s85.

Por fim, Joana Maria Silva representou o Brasil nos 200m livre, categoria S5. A nadadora finalizou a prova em 3min12s73, na sétima colocação. A chinesa Li Zhang ficou com o ouro, ao bater em 2min48s33.