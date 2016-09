Comitê proíbe russos de competirem no Rio como atletas neutros

São PAulo , SP

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) anunciou que não permitirá que russos participem dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 como atletas neutros. O país está banido do evento por causa do escândalo de doping e esquema de falsificação de resultados de exames revelado no primeiro semestre.

Segundo o CPI, mais de 175 atletas da Rússia enviaram cartas à entidade pedindo para participar do Rio 2016 como atletas neutros, mas isso não comoveu a organização. Os Jogos Paralímpicos serão disputados entre 7 e 18 de setembro na Cidade Maravilhosa.

“O principal objetivo do CPI é permitir que os paratletas atinjam a excelência esportiva, inspirem e animem o mundo. Tragicamente, no entanto, as autoridades russas negaram essa chance a seus atletas através de suas ações”, disse o CEO da entidade, Xavier Gonzalez.

A Agência Mundial Antidoping (Wada) recomendou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) banir a Rússia dos Jogos Olímpicos, mas a entidade optou por repassar a decisão de permitir, ou não, a participação de atletas do país às federações internacionais de cada modalidade.