Com Terezinha Guilhermina, Brasil é prata no revezamento 4x100m

São Paulo , SP

O Brasil conquistou mais uma medalha no atletismo no início da noite desta quarta-feira. O time verde-amarelo levou a prata no revezamento 4x100m feminino da classe T11-13, para deficientes visuais, com tempo de 47s57. O ouro foi para a China, que fez a prova em 47s18 e bateu o recorde mundial.

Foi a primeira medalha de Terezinha Guilhermina nos Jogos do Rio de Janeiro. Ela, que não teve sucesso nos 100m e 200m rasos, sobe ao pódio paraolímpico pela quarta vez na carreira. Além de Guilhermina, a equipe brasileira foi formada por Thalita Simplício, Alice Correia e Lorena Spoladore.

O atletismo brasileiro conquistou sua 23ª medalha nos Jogos do Rio, número que representa a metade dos pódios conquistados pelo país na competição. Até aqui, foram sete ouros, 10 pratas e seis bronzes oriundos do atletismo.

Teresinha de Jesus sofre contusão antes de final dos 400m – O Brasil poderia ter sua 24ª medalha garantida ainda nesta quinta, porém, Teresinha de Jesus sofreu uma contusão antes da final dos 400m rasos feminino classe T45-47 – para atletas com deficiência nos membros superiores – e ficou de fora da decisão pelo pódio. A atleta já contribuiu para a contagem de medalhas brasileira, já que levou o bronze nos 100m rasos no domingo.