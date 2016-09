Com nono melhor tempo, Alan Fonteles não vai à final dos 100m rasos

São Paulo , SP

Na classificatória dos 100m rasos, classe T44 (abrange atletas com deficiências nos membros inferiores), Alan Fonteles, campeão paralímpico na prova dos 200m T44, não conseguiu a classificação para as semifinais, após correr em 11s26. Outro brasileiro, Renato Nunes da Cruz, também não se classificou, marcando 11s79.

Já Daniel Martins não decepcionou na primeira fase dos 400m masculino, categoria T20 (atletas com deficiência intelectual). O brasileiro classificou-se às semifinais com o melhor tempo de sua bateria, 48s70. O melhor tempo foi do venezuelano Luis Arturo Paiva, 48s43.

Veronica Hipolito também garantiu sua classificação às semifinais. A brasileira correu a prova dos 100m rasos, classe T38, destinada aos atletas com coordenação limitada não-cadeirantes, marcando o segundo melhor tempo geral, com 12s84. Jenifer Santos, outra brasileira, atingiu 13s62 e não conseguiu avançar.

Na classe T36 (também para atletas com coordenação limitada não-cadeirantes) 100m rasos feminino, Tascitha Cruz Oliveira foi mais uma a se classificar. A brasileira atingiu a marca dos 14s53, segundo melhor tempo da prova. A argentina Yanina Andrea Martinez foi a melhor qualificada, 14s50.

Na classificatória para os 100m rasos na categoria T13, que engloba os atletas com deficiência visual, os brasileiros Gustavo Henrique Araujo e Kesley Teodoro não avançaram à próxima fase. Os tempos da prova foram 11s16 e 11s10, respectivamente.

Arremeso de peso e lançamento de disco

Na final do arremesso de peso feminino, categoria F56/57 (dos atletas que competem em cadeira de rodas), a vencedora foi a mexicana Angeles Ortiz Hernandez, com 10m94. As argelinas Nassima Saifi e Nadia Medjmedj completaram o pódio, em 10m77 e 9m92. A brasileira Roseane Santos fechou sua participação com 8m36, no sétimo lugar.

Jonathan de Souza Santos representou o Brasil na final masculina da modalidade, categoria F41 (para atletas de baixa estatura). O atleta terminou em quarto lugar, após arremessar 11m71. O alemão Niko Kappel ficou com o ouro, 13m57. O polonês Bartosz Tyszkowski e o chinês Zhiwei Xia ficaram em segundo e terceiro, 13m56 e 12m33, respectivamente.

No lançamento de disco masculino, categoria F37 (para atletas não-cadeirantes com coordenação limitada), o brasileiro João Victor Teixeira de Souza Silva terminou em sétimo lugar, com 45m60. O uzbeque Khusniddin Norbekov ficou com o ouro, após lançar 59m75. O lituano Mindaugas Bilius levou a prata, e o chinês Dong Xia faturou o bronze.

Sheila Finder termina em nono no salto em distância

Por fim, no salto em distância feminino, a representante brasileira Sheila Finder terminou sua participação na final em nono lugar. A saltadora atingiu a marca dos 5m00. O ouro ficou com a neozelandesa Anna Grimaldi, que saltou 5m62. Yunidis Castillo, de Cuba, marcou 5m59, e a australiana Carlee Beattie 5m57, sendo prata e bronze, respectivamente.