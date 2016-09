Colombiano é desclassificado e Talisson herda bronze nos 200m medley

São Paulo , SP

O brasileiro Talisson Glock faturou sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O nadador catarinense ficou com o bronze, na prova dos 200m medley, categoria SM6 – dedicada à atletas com amputação bilateral acima do joelho e de membros inferiores.

O brasileiro havia terminado a prova em quarto lugar, após nadar em 2min39s47. Porém, o terceiro colocado Nelson Crispin Corzo, da Colômbia, foi desclassificado, passando o bronze para Glock. Além de primeira medalha na Rio 2016, é a primeira paralímpica do nadador.

O britânico Sascha Kindred liderou a prova com tranquilidade e marcou um novo recorde paralímpico e mundial, ao chegar em 2min38s47.O chinês Hongguang Jia completou o pódio, ao faturar a prata com 2min39s47.