Claudiney conquista quarto ouro do Brasil com recorde no Rio de Janeiro

São Paulo , SP

O quarto ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 veio pelas mãos de Claudiney dos Santos. O atleta do interior de São Paulo conquistou a prova de lançamento do disco da classe T56, para atletas com deficiência nos membros inferiores, com novo recorde paralímpico: 45,33m.

Claudiney tinha no currículo a medalha de prata na mesma prova nos Jogos de Londres 2012 e mostrou a boa forma a que chegou ao Rio de Janeiro já no começo da disputa deste sábado. Na primeira fase já tinha feito marca que lhe daria o ouro. Voltou ao estande para os três lançamentos finais, conseguiu a marca de 45,33m e garantiu o ouro com folga para seus rivais.

A prata do lançamento de disco F56 ficou com o iraniano Alireza Ghaleh Nasseri, com 44,04m, seguido pelo cubano Leonardo Diaz, com 43,58m.

O ouro de Claudiney Batista dos Santos é o quarto do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, em que o País aparece no quinto lugar do quadro de medalhas. Em três dias de disputa, os anfitriões conquistaram também seis medalhas de prata e duas de bronze, totalizando 12 condecorações.