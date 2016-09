Campeã em 2012, Terezinha Guilhermina fica fora do pódio nos 100m

São Paulo , SP

A velocista Terezinha Guilhermina ficou sem medalhas nos 100m rasos da categoria T11, para deficientes visuais, nos Jogos Paralímpicos do Rio. A mineira, que levou o ouro na prova dos Jogos de Londres 2012, foi desclassificada e ficou com o quarto lugar ao lado do guia Rafael Lazarini.

Terezinha, que entrou como favorita na prova, sofreu desclassificação por violação da raia de corrida. O ouro foi para a britânica Libby Clegg, que finalizou a prova em 11s96. A chinesa Guohua Zhou ficou com a prata (11s98), seguida por Cuiqing Liu (12s07).

O resultado é surpreendente de modo negativo para o Brasil, já que em 2012 o país ficou com todas as medalhas da prova: Guilhermina levou o ouro, Jerusa Santos a prata e Jhulia Santos o bronze.

Terezinha Guilhermina ainda terá a chance de levar o ouro na sua melhor prova paralímpica, os 200m rasos, dos quais foi campeã tanto em Pequim 2008 quanto em Londres 2012. A velocista, que tem no currículo seis medalhas paralímpicas, ainda disputará os 400m rasos e o revezamento 4x100m.