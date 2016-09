Bruna Alexandre é bronze e Brasil iguala medalhas de Londres 2012

São Paulo , SP

Bruna Costa Alexandre faturou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A atleta de 21 anos ficou com o bronze no tênis de mesa, classe 10 – destinada aos competidores com deficiência física que competem de pé – após vencer a dinamarquesa Sophie Walloe, por 3 sets a 0.

A brasileira construiu um placar tranquilo, vencendo a partida em apenas 22 minutos. As parciais finais foram 11/2, 13/11 e 11/8. Esta é a primeira medalha paralímpica de Bruna em sua carreira. Além disso, é a primeira mulher da história paraolímpica brasileira a conquistar uma medalha no tênis de mesa.

A medalha de ouro ficou com a polonesa Natalia Partyka, que derrotou a chinesa Qian Yang por 3 sets a 0, parciais de 11/8, 18/16 e 11/5, em 32 minutos de disputa. Este é o quarto ouro consecutivo da mesatenista, campeã na categoria desde Atenas 2004. A chinesa sofre então sua segunda derrota para Partyka. Yang foi prata em 2012.

Com o bronze de Bruna, o Brasil iguala o mesmo número total de medalhas conquistadas em Londres 2012, 43. Vale ressaltar que a campanha londrina ainda continua sendo a melhor, já que os brasileiros subiram ao mais alto do pódio em 21 oportunidades. Na Rio 2016, isto aconteceu apenas dez vezes.