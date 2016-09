Brasileiros se classificam às finais do remo no Rio

São Paulo , SP

O Brasil contará com dois atletas nas finais do skiff simples dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Na manhã deste sábado, Renê Pereira e Claudia Santos se garantiram na disputa por medalhas das provas ao passarem pela repescagem.

Renê Pereira foi o segundo colocado da primeira série do dia, com o tempo de 5min04s62, garantindo-se na final A da prova da classe ASM1x. Sua marca foi a quarta entre os quatro atletas que se garantiram na decisão pela repescagem – a melhor foi a do britânico Tom Aggar, com 4min56s17.

Claudia Santos também foi a segunda colocada de sua bateria de repescagem neste sábado, na classe ASW1x. Com a marca de 5min34s50, cruzou a linha apenas depois da norueguesa Birgit Skarstein. A melhor marca foi da israelense Moran Samuel: 5min22s96