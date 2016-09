Brasileiras vencem alemãs e vão à semifinal do tênis de mesa classe 6-10

Na noite desta quarta-feira, o Brasil garantiu-se nas semifinais do tênis de mesa classe 6-10 feminina nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A classificação da equipe formada por Jennyfer Parinos, Bruna Alexandre e Danielle Rauen veio com vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha de Lena Kramm, Juliane Wolf e Steffi Grebe.

As duas vitórias brasileiras vieram de maneira tranquila, em sets diretos. No primeiro duelo, de duplas, triunfo com parciais de 8/4, 6/4 e 6/4. No segundo, de simples, parciais de 11/4, 9/4 e 10/5.

Com a vitória, as meninas do Brasil vão encarar a Polônia na semifinal paraolímpica, nesta quinta-feira, às 17h30. Na outra semifinal, China e Austrália disputam a outra vaga na decisão.