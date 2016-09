Brasileiras não seguram EUA e caem nas quartas do basquete em cadeira de rodas

São Paulo , SP

O Brasil não foi páreo para os Estados Unidos nas quartas de final do basquete em cadeira de rodas feminino. Na noite desta terça-feira, a equipe da casa perdeu para a seleção norte-americana, por 66 a 35, na Arena Olímpica do Rio, ficando sem chances de título nos Jogos Paralímpicos de 2016.

O domínio dos Estados Unidos prevaleceu desde os primeiros minutos da partida. As visitantes saíram do primeiro quarto vencendo por 21 a 4, estabelecendo uma vantagem de 17 pontos. As brasileiras melhoraram de desempenho no segundo período, mas mesmo assim viram as rivais abrirem mais cinco pontos de vantagem.

O duelo só se tornou mais equilibrado mesmo na volta do intervalo, quando a Seleção Brasileira jogou mais à vontade e por pouco não venceu as americanas no terceiro quarto (11 a 10). Nos últimos dez minutos, as visitantes administraram o placar e ainda impuseram mais oito pontos de vantagem (20 a 12).

A cestinha da partida foi a norte-americana Rose Hollermann, com 28 pontos, seguida pela compatriota Rebecca Murray, com 24. Pelo lado brasileiro, o destaque foi Lia Martins, com 17 tentos.

Tricampeões paralímpicos do basquete em cadeira de rodas feminino (Seul 1988, Atenas 2004 e Pequim 2008), os Estados Unidos agora enfrentarão a Grã-Bretanha nas semifinais. Do outro lado da chave, Alemanha, atual campeã, e Holanda medirão forças. Já o Brasil voltará à quadra nesta sexta-feira para encarar a França na disputa pelo sétimo lugar.