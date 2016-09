Brasileiras estreiam com vitória sobre o Canadá no vôlei sentado

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira feminina de vôlei sentado estreou com vitória nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Na noite desta sexta-feira, a equipe anfitriã superou as canadenses com facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/7, 25/12 e 25/14, em apenas uma hora de partida realizada no Pavilhão 6 do Rio Centro.

Com o resultado, as brasileiras ocupam a liderança do Grupo A, com um ponto. Pela mesma chave, Holanda e Ucrânia se enfrentarão ainda nesta noite. O próximo compromisso da Seleção está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), contra as ucranianas.

Esta é a segunda vez que o time feminino de vôlei sentado do Brasil disputa as Paralimpíadas. Em Londres 2012, as brasileiras não se classificaram para as semifinais, uma vez que na fase de grupos acumularam duas derrotas – China e Estados Unidos – e apenas uma vitórias – sobre a Eslovênia. A equipe verde e amarela deixou a capital inglesa no quinto lugar após superar as donas da casa.