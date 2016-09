Brasil vence Holanda e avança para semifinal do vôlei sentado

São Paulo , SP

O Brasil assegurou nesta terça-feira classificação para a semifinal do vôlei sentado feminino, com vitória sobre a equipe da Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/15 e 25/21. A equipe agora aguarda definição dos outros jogos da fase de grupos para conhecer seu adversário das semis, que ocorrem na próxima quinta-feira.

O triunfo da manhã desta terça deixou o time brasileiro na liderança do Grupo A, com três vitórias em três jogos. Nos dois compromissos anteriores, a equipe da casa já havia triunfado sobre Canadá e Ucrânia, que ainda jogam nesta terça e brigam por classificação em segundo do grupo.

No grupo B, a China lidera com duas vitórias e tem confronto diante do Irã na próxima quarta para assegurar sua vaga. Estados Unidos e Ruanda fazem o outro jogo do grupo, também de olho na classificação.