Brasil termina revezamento 4x100m em 7º; Tênis de mesa buscará bronze

Nas duas últimas finais disputadas por brasileiros na natação dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro desta quinta-feira, o Brasil saiu sem medalhas. As competições foram o revezamento feminino 4x100m livre, 34 pontos, e a final dos 100m livre masculino, categoria S11 – destinada aos deficientes visuais.

Na primeira competição, o país anfitrião foi representado por Mariana Ribeiro, Camille Cruz, Joana Maria Silva e Veronica Almeida, terminando em sétimo lugar, com 4min56s39 totais. O ouro da prova ficou com a Austrália, que marcou 4min16s65. Estados Unidos e China completaram o pódio, respectivamente.

Matheus Souza entrou na piscina para a final dos 100m masculino, categoria S11. O brasileiro completou a prova em 59s80, chegando na quinta colocação. O lugar mais alto do pódio ficou com o americano Bradley Snyder, que quebrou o recorde paralímpico ao chegar em 56s15. Bozun Yang, da China e Keiichi Kimura, do Japão, conquistaram prata e bronze, respectivamente.

TÊNIS DE MESA

Na semifinal do tênis de mesa por equipes, classe 3 – atletas que competem em cadeiras de rodas – o Brasil foi derrotado pela Alemanha, por 2 partidas a 0. Na primeira partida, os alemães venceram por 3 a 0. Na segunda, a vitória foi por 3 a 1. Agora, a dupla brasileira disputará o bronze contra a Tailândia, nesta sexta-feira.