Brasil sofre derrota para Austrália no rúgbi em cadeira de rodas

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira sofreu mais uma derrota no rúgbi em cadeira de rodas, pelos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Desta vez, a equipe verde-amarela perdeu para a Austrália, atual campeã paralímpica da modalidade. O placar final ficou em 72 a 45.

Com a derrota, o Brasil amarga a lanterna do Grupo A da competição. A Austrália segue líder, com 4 pontos, empatada com o Canadá, equipe que derrotou os brasileiros na primeira rodada da Paralimpíada. A Grã-Bretanha, que ainda não pontuou, está na terceira posição.

Na terceira e última rodada, os brasileiros enfrentarão justamente os britânicos. O confronto está marcado para esta sexta-feira, às 12h45 (de Brasília). Na disputa pela liderança do grupo, Canadá e Austrália também se enfrentam na sexta, às 19h15.