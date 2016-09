Brasil perde no futebol de 7, mas avança e encara o Irã na semifinal

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira de futebol de 7 – categoria para atletas com paralisia cerebral – conheceu, na noite desta segunda-feira, a primeira derrota na fase de grupos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No Estádio de Deodoro, a equipe nacional perdeu por 2 a 1 para a Ucrânia, favorita ao título.

Campeões paralímpicos em Atenas 2004 e Pequim 2008, os ucranianos abriram o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, com Artem Krasylnykov. Ainda antes do intervalo, aos 24, Edhar Kahramanian ampliou para o time do leste europeu.

Os mandantes voltaram melhores na etapa final, mas só conseguiram reagir no final da partida. Aos 59 minutos, Wesley de Souza diminuiu. No entanto, o Brasil não aproveitou os acréscimos para empatar o duelo.

Com o resultado, a Seleção termina a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos, três a menos que a líder Ucrânia. Na outra chave, Irã e Holanda avançaram ao mata-mata da competição.

Nas semifinais, o Brasil enfrentará o Irã, líder do Grupo B, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), em Deodoro. Iranianos e holandeses duelarão antes, às 10 horas.