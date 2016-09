Brasil perde do Japão no golbol feminino, mas segue na zona classificatória

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira feminina de golbol foi derrotada na segunda rodada dos Jogos Paralímpicos do Rio. Diante do Japão, a equipe verde-amarela caiu por 2 a 1, mas segue com três pontos, na terceira posição do seu grupo.

O placar baixo mostra a força defensiva das duas equipes na partida. O primeiro gol só saiu aos cinco minutos do final da primeira etapa, quando Akiko Adachi, de pênalti, colocou as japonesas à frente. O empate brasileiro veio a 6min19s do final da segunda etapa, com Victoria Amorim. No entanto, a 1min17s do fim do duelo, Adachi marcou mais uma vez de pênalti e deu a vitória ao Japão.

A seleção asiática lidera o Grupo C, com quatro pontos, e volta a entrar em ação na segunda-feira (12), contra a Argélia. No mesmo dia, o Brasil enfrenta Israel em busca de carimbar a classificação antecipada para as quartas de final.