Brasil perde da Turquia e é eliminado no basquete em cadeira de rodas

A Seleção Brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas foi eliminada dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro após derrota por 65 a 49 para a Turquia nesta quarta-feira pelas quartas de final. Com a vitória, os turcos enfrentarão os Estados Unidos na semifinal da competição.

Após a boa campanha na fase inicial, o Brasil não foi páreo para a equipe turca, que entrou em quadra como favorita. Craque do time, Ozgur Gurbulak comandou o triunfo da Turquia marcando 17 pontos na partida. Do lado brasileiro, o maior pontuador foi Marcos Cândido, com 18 tentos.

Agora, a Seleção Brasileira se concentra para a disputa do quinto lugar das Paralimpíadas, no sábado, às 15h15, contra a Austrália, campeã em Londres 2012. Já a Turquia, no mesmo dia, pegará os Estados Unidos por uma vaga na decisão.