Brasil perde da Alemanha, mas vai às quartas no basquete em cadeira de rodas

Mesmo derrotada, a Seleção Brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas está classificada às quartas de final nos Jogos Paralímpicos de 2016. Na noite desta segunda-feira, o time da casa não foi páreo para a Alemanha e perdeu, por 73 a 61, na Arena Olímpica do Rio.

Os europeus dominaram o placar durante toda a partida. Mais organizada e forte defensivamente, a equipe alemã chegou a abrir 15 pontos de vantagem no segundo quarto, quando o marcador apontava 33 a 18 a favor dos germânicos.

Os brasileiros, então, cresceram ainda antes do intervalo e diminuíram o prejuízo para apenas seis tentos (33 a 27). No terceiro período, o equilíbrio prevaleceu, mas mesmo assim os europeus conseguiram estender a vantagem um pouco mais: 54 a 45.

Nos últimos dez minutos, o Brasil, com o apoio da torcida, pressionou a Alemanha e encurtou a desvantagem para quatro pontos em determinado momento (65 a 61). No fim, os europeus se acertaram e anotaram oito pontos seguidos, fechando o duelo em 73 a 61.

O cestinha da partida foi o alemão Thomas Bohme, com 26 pontos. Pelo lado brasileiro, Erik da Silva foi o melhor, com 21 tentos. Leandro de Miranda também merece destaque, já que deixou a quadra com 15 tentos.

Isto posto, a Seleção termina a primeira fase na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos, os mesmos da Alemanha, mas supera a equipe europeia nos critérios de desempate. Estados Unidos, com dez pontos, e Grã-Bretanha, com nove, também avançaram.

Nas quartas de final, o Brasil medirá forças com a Turquia, já nesta terça-feira. A Alemanha, por sua vez, irá encarar a Espanha.

Abaixo, veja os confrontos das quartas de final do basquete masculino em cadeira de rodas:

Grã-Bretanha x Austrália

Espanha x Alemanha

Brasil x Turquia

Estados Unidos x Holanda