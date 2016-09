Brasil goleia a Irlanda e se classifica para as semis no futebol de 7 

São Paulo , SP

Com o resultado, o Brasil se aproveitou da vitória da Ucrânia sobre a Grã Betanha, em partida realizada na manhã deste sábado, e garantiu classificação antecipada para as semifinais da competição.

A vitória foi construída com facilidade, já que a equipe brasileira dominou a partida desde os primeiros minutos de jogo. Logo aos cinco, Wanderson de Oliveira abriu o placar para o Brasil. Após o gol, a Seleção seguiu pressionando e ainda conseguiu ampliar antes do final do primeiro tempo, marcando aos 17, com Leandro do Amaral, e aos 20, com Diego da Silva.

Na segunda etapa, o domínio seguiu sendo do Brasil. Com isso, a equipe não demorou a marcar mais gols. Aos quatro minutos, Fabrizio de Oliveira fez o quarto. Já aos 11, foi a vez de Wanderson balançar as redes e fazer seu segundo na partida. Logo na sequência, aos 19, Wanderson marcou mais uma vez e completou o hat-trick. Ainda deu tempo para a Irlanda diminuir, com Dillon Sheridan. No entanto, a Seleção fez o sétimo, com Leandro do Amaral, e fechou a conta.

Com o resultado, o já classificado Brasil enfrenta a Ucrânia, em briga exclusivamente para avançar como primeiro colocado do Grupo A para as semifinais. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, às 19 horas, e a Seleção pode jogar pelo empate para terminar a fase na liderança. Já no outro duelo da chave, Irlanda e Grã Betanha somente cumprem tabela, em confronto um pouco mais cedo, às 16h15.

Nas Paralimpíadas 2016, a equipe brasileira de futebol de 7 segue em busca do ouro inédito. A melhor participação do Brasil aconteceu em Atenas 2004, quando ficou com a medalha de prata. A Seleção ainda conquistou um bronze, em Sidney 2000.