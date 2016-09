Brasil empata com Irã e garante primeiro lugar do grupo no futebol de 5

São Paulo , SP

Pela última partida da fase de grupos no futebol de 5, o Brasil, já classificado, não conseguiu vencer o goleiro do Irã, Meysam Shojaeiyan, e ficou no zero a zero. Com o resultado, Seleção garante o primeiro lugar no grupo A e espera o segundo colocado da outra chave para a semifinal.

Buscando o jogo a todo momento, o Brasil teve diversas chances de abrir o placar, todas paradas pelo goleiro do Irã. Jefinho, o primeiro tempo, teve a chance mais clara de gol, saindo de frente com Meysam, mas chutando em cima do arqueiro.

Na etapa complementar, Jefinho novamente levou grande perigo à meta, mas o maior perigo veio do lado iraniano, com Sadegh Rahimighasr. O jogador passou pela defesa brasileira e ficou de frente com Luan, arrematando para a fora.

Ao todo, foram 25 chutes ao gol dados pelo Brasil, sendo 15 no gol, enquanto o Irã assustou o Brasil em seis ocasiões, acertando apenas três chutes na meta de Luan.

Com sete pontos, o Brasil garantiu o topo de seu grupo. Na semifinal, o país agora espera o perdedor entre China e Argentina, que duelam pela liderança da chave B do torneio. Irã, segundo colocado no grupo do Brasil, estará na outra semi.