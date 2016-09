Brasil desbanca a Eslováquia e ganha bronze no tênis de mesa por equipes

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de tênis de mesa deu mais uma medalha ao Brasil nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Neste sábado, a equipe formada por Aloísio Lima, Guilherme Marcião da Costa e Iranildo Conceição Espíndola desbancou o time tricampeão paralímpico da Eslováquia por 2 a 1.

A vitória brasileira no confronto veio somente na terceira e última partida, quando Iranildo superou Martin Ludrovsky por 3 sets a 2, com parciais de 11/6, 3/11, 9/11, 11/7 e 11/8, empurrado pela torcida que compareceu em peso e apoiou a todo momento.

No primeiro jogo, de duplas, o Brasil saiu na frente da Eslováquia, com a vitória de Guilherme e Iranildo sobre a dupla eslovaca, formada por Jan Riapos e Rastislav Revucky por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/8, 11/6, 4/11 e 11/5.

Na sequência, Guilherme da Costa enfrentou Jan Riapos, número 3 do mundo, no segundo jogo da série, o primeiro individual. O brasileiro chegou a vencer um set, porém acabou derrotado por 3 a 1, com parciais de 11/3, 11/9, 8/11 e 11/9. Mesmo com a derrota de Guilherme, o Brasil venceu o confronto com a vitória de Iranildo sobre Ludrovsky.