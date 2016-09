Brasil leva virada e dá adeus ao sonho do tricampeonato na bocha

São Paulo , SP

O Brasil se sagrou medalhista de prata nesta segunda-feira ao perder a final da bocha, nas duplas mistas BC4, contra a Eslováquia, por 4 a 2. Contando com os irmãos Marcelo e Eliseu dos Santos, além de Dirceu Pinto como reserva, apesar da categoria ser mista, a Seleção Brasileira protagonizou um duelo extremamente equilibrado contra os europeus, mas acabou levando a pior nos últimos dois quartos para ficar na segunda colocação. O conjunto verde e amarelo vinha de um bicampeonato paralímpico, conquistado em Pequim 2008 e Londres 2012 por Dirceu e Eliseu.

Marcelo e Eliseu começaram bem o primeiro end e com mais precisão conseguiram abrir 2 a 0 contra os rivais eslovacos. Já na segunda parcial, o time adversário devolveu o placar e conseguiu igualar o jogo após boa estratégia de Samuel Andrejcik e Michaela Balcova.

O confronto permaneceu equilibrado no terceiro end, com ambas as equipes adotando cautela e oferendo poucas oportunidades para que o time adversário pudesse pontuar. A penúltima parcial ia se encaminhando para o 0 a 0, porém os eslovacos conquistaram um ponto já no finzinho do período, indo para o último e decisivo end em vantagem.

Na quarta parcial mais uma vez a dupla eslovaca prevaleceu contra a equipe da casa, ampliou o marcador para 4 a 2 e com isso se sagrou campeã nas duplas mistas BC4 da bocha paraolímpica.