Brasil cai diante do Irã e disputará bronze no vôlei sentado

São Paulo , SP

Não foi desta vez que a Seleção Brasileira de vôlei sentado disputará a primeira final dos Jogos Paralímpicos em sua história. Na noite desta sexta-feira, os donos da casa não resistiram ao poderoso Irã, maior campeão da modalidade, e saíram com derrota na semifinal das Paralimpíadas do Rio: 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/27.

Agora, o Brasil se concentra na disputa por um bronze inédito, neste domingo, às 9h30, contra o Egito. Já o Irã jogará pela sexta medalha de ouro paralímpica contra a Bósnia-Herzegovina, no mesmo dia, ao meio-dia.

A equipe brasileira não conseguiu repetir as boas atuações que realizou durante os Jogos do Rio nesta sexta-feira e se encontrou em quadra no duelo de semifinal. Diante de um Irã impulsionado pelos 2,46m do gigante Morteza Mehrzad, o time verde-amarelo só conseguiu fazer frente aos adversários no primeiro set, mesmo assim, caiu na reta final e saiu com a derrota.

Nas demais parciais, os iranianos mantiveram total controle do duelo, chegando a abrir grandes vantagens. O bloqueio brasileiro tinha grandes dificuldades para segurar o alto ataque dos asiáticos e, em especial, as tentativas de Mehrzad, que fez a diferença a favor de sua seleção.

O Irã é o maior campeão paralímpico do vôlei sentado masculino, com cinco ouros e duas pratas. A Bósnia, adversária na final, aparece logo atrás no histórico dos Jogos, com dois ouros e duas pratas. Será a quarta vez consecutiva que as duas seleções se enfrentam na decisão paralímpica.