Brasil bate Alemanha e vai à semifinal inédita do vôlei sentado

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de vôlei sentado voltou a vencer nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A equipe derrotou a Alemanha, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 24/26, 25/23, 25/18 e 25/12, no Pavilhão 6 do Riocentro.

Com a vitória, o Brasil chegou aos dois pontos no Grupo A, garantindo a classificação para as semifinais do torneio paralímpico. A seleção segue atrás do Egito, único invicto, que tem três pontos. As partidas da próxima fase estão marcadas para esta sexta-feira. Na quarta, o Grupo B finaliza suas partidas, definindo os adversários de Brasil e Egito.

A classificação para as semis já é a maior participação do voleibol sentado brasileiro em Paralimpíadas. Em Londres 2012, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final, quando foi derrotada pela Rússia, por 3 sets a 2. Em Pequim 2008, a equipe ficou na sexta colocação, após perder a disputa do quinto lugar para a China.