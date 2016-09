Atletismo fica sem medalhas e bocha encerra participação no Rio

São Paulo , SP

Na manhã do oitavo dia de competições no Rio de Janeiro, a delegação brasileira não foi bem nas provas do atletismo. Disputando quatro finais, o Brasil não conquistou nenhuma medalha, mas conseguiu vagas para disputar mais duas decisões.

Quarto colocado em uma bateria muito forte, Paulo Pereira se classificou com o quarto melhor tempo da primeira fase dos 400m T37 (54s36) e irá disputar a medalha nesta sexta, às 10h23 (de Brasília). Matheus Evangelista não se apresentou para a eliminatória.

Na prova dos 1.500m T11, Renata Teixeira e seu guia, Junior Ribeiro, ficaram com o quinto melhor tempo (5min06s09) e se classificaram para a decisão da prova, disputada neste sábado às 17h36.

Medalhista de ouro no arremesso de peso e de disco em Sidney 2000, Roseane Santos ficou com a sétima colocação na prova do disco. Conquistando sua melhor marca na temporada (26,17m), Rosinha se despede dos Jogos do Rio 2016.

Pelos 5.000m T12-23, Yeltsin Francisco Ortega garantiu sua melhor marca na prova, 15min02s13, e terminou na quinta colocação, enquanto Julio Cesar Agripino sequer conseguiu terminar.

Disputando outra final, a dos 400m T13, Gustavo Henrique Araújo ficou na sexta colocação, com 50s06. O marroquino Mohamed Amguoun ficou com o ouro, Johannes Nambala, da Namíbia, com a prata e Mohamed Fouad Hamoumou, da Argélia, completou o pódio.

Brasileiros caem nas quartas e bocha fica sem mais medalhas

E o Brasil ficou sem representantes nas finais individuais mistas da bocha. Disputando as quartas de final da BC3, Evelyn de Oliveira não foi bem e acabou derrotada pelo sul-coreano Ho Won Jeong por 6 a 0, ficando de fora da briga por medalhas. Coreano agora irá enfrentar o português Jose Carlos Macedo na semifinal.

Já na BC1, Jose Carlos Chagas começou bem, fez 2 a 0 na primeira entrada, sofreu o empate logo em seguida e conquistou mais um ponto na terceira parcial. O brasileiro, contudo, sofreu a virada na última entrada e acabou eliminado pelo português Antonio Marques.